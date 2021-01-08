شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدي: سافرت مع الإسماعيلي إلى المغرب لمؤازرة زملائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال باهر المحمدي، لاعب الفريق الكروي الأول لنادي الإسماعيلي، إنه لن يشارك مع الإسماعيلي أمام الرجاء البيضاوي.

وغادرت بعثة الإسماعيلي، القاهرة، «الجمعة»، متوجهة إلى المغرب، استعدادًا لمواجهة الرجاء البيضاوي، في إياب قبل نهائي البطولة العربية، والمقررة، الإثنين المقبل، في المغرب.

وأضاف المحمدي: «سأعود قريبًا للملاعب، أحتاج من أسبوعين إلى ثلاثة قبل الانضمام للتدريبات من جديد، وسافرت مع البعثة لمساندة زملائي في لقاء العودة أمام الرجاء».