شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل بجدول مباريات الأسبوعين السابع والثامن في دوري القسم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا بتعديل مباريات الأسبوعين السابع والثامن بدوري القسم الثاني لموسم 2020- 2021.

ويلتقي يوم الأربعاء 13من الشهر الجاري نادي المنصورة مع نادي كفرالشيخ بملعب استاد المنصوره الثانيه والنصف ظهرا، كما يلتقي أيضا في نفس اليوم نادي بلدية المحله مع نادي دكرنس، بملعب استاد بلدية المحلة الثانية والنصف ظهراً ايضا،وذلك بدلا من يوم الخميس 14 من الشهر الجاري.

كما يلتقي يوم الأحد 17من الشهر الجاري نادي كفرالشيخ، ونادي بلدية المحلة الثانية والنصف ظهرا .