شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف عبدالرحمن مجدي من مواجهة الرجاء المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب عبدالرحمن مجدي، جناح أيمن الإسماعيلي، عن لقاء الرجاء المغربي، المقرر الإثنين المقبل، في مراكش، في إياب نصف نهائي كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وقال عبدالرحمن مجدي، إن شفاءه لم يكتمل بعد، لكنه فضل السفر مع الفريق إلى المغرب اليوم الجمعة من أجل مساندة بقية زملائه.

وأكد باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي لموقع ناديه، أنه حرص على السفر لدعم الفريق ومساندة اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية، وتعزيز التفوق في لقاء الذهاب بهدف دون رد.وأشار إلى أنه سيعود للمستطيل الأخضر بعد التخلص من الإصابة بعد مرور 3 أسابيع قادمة.