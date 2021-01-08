شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يوجه الشكر لبطل جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، الشكر لناديه السابق، صن داونز الجنوب أفريقى، على الفرصة التي منحها له بالتواجد مع الأهلى.

وغرد موسيمانى عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى «تويتر»، «شكرا جزيلا صن داونز شكرا على الفرصة التي قدمتموها لي لأكون حيث أنا الآن، بعد إقصاء الأهلي لنا كان على بناء فريق جديد أقوى للفوز بدوري أبطال أفريقيا 2021، ودورى جنوب أفريقيا لمدة 3 سنوات قادمة، حظا سعيدا في قرعة اليوم».