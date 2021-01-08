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أجويرو يسعى للتواجد مع ميسي في الموسم المقبل

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخطط سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، لمزاملة ليونيل ميسي قائد ، في فريق واحد خلال الموسم المقبل، وينتهي عقد أجويرو مع مانشستر سيتي في الصيف المقبل، ولا توجد أي مفاوضات بين الطرفين حاليا بشأن التجديد.

وبحسب تقارير إعلامية إسبانية، فإن أجويرو محبط من مانشستر سيتي، ويخطط لمزاملة ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان خلال الموسم المقبل، ويرتبط سيرجيو أجويرو بعلاقة صداقة قوية مع ليونيل ميسي، منذ التواجد معا في منتخب الأرجنتين للشباب.

يذكر أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي أيضا في الصيف المقبل، ولا توجد مفاوضات حاليا بشأن التجديد معه، وتشير معظم التقارير إلى أن اللاعب في طريقه إلى صفوف باريس سان جيرمان.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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