شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز في مواجهة آر سي أبيدجان الإيفواري بدور الـ32 المكرر في الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أقيمت اليوم الجمعة قرعة الدور التمهيدي الثاني (دور الـ32 الإضافي) من كأس الكونفيدرالية 2020/21، وأسفرت عن وقوع بيراميدز أمام إف سي أبيدجان الإيفواري.

فيما يلي نتائج القرعة

أول أغسطس الأنجولي- مانوجو التنزاني

إف سي بلاتينيوم الزيمبابوي- إف سي جاراف السنغالي

الصفاقسي التونسي- كيجالي الرواندي

الرجاء المغربي- اتحاد المنستيري التونسي

نكانا الزامبي- الاتحاد البيضاوي المغربي

جورماهيا الكيني- نابسا ستار الزامبي

بونجيدي الجابوني- ساليتاس البوركيني

أشانتي كوتوكو الغاني- وفاق سطيف الجزائري

يانج بافلوس من إي سواتيني- النجم الساحلي التونسي

سونيداب النيجيري- القطن الكاميروني

أهلي بني غازي الليبي- موتيما الكونغولي

استاد مالي- شبيبة القبائل الجزائري

آر سي أبيدجان الإيفواري- بيراميدز

جوانينج جالكسي البتسواني- أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي

إنيمبا النيجيري- ريفرز يونايتد النيجيري أو بلومفونتين سيلتيك الجنوب أفريقي.