شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز في مواجهة آر سي أبيدجان الإيفواري بدور الـ32 المكرر في الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أقيمت اليوم الجمعة قرعة الدور التمهيدي الثاني (دور الـ32 الإضافي) من كأس الكونفيدرالية 2020/21، وأسفرت عن وقوع بيراميدز أمام إف سي أبيدجان الإيفواري.
فيما يلي نتائج القرعة
أول أغسطس الأنجولي- مانوجو التنزاني
إف سي بلاتينيوم الزيمبابوي- إف سي جاراف السنغالي
الصفاقسي التونسي- كيجالي الرواندي
الرجاء المغربي- اتحاد المنستيري التونسي
نكانا الزامبي- الاتحاد البيضاوي المغربي
جورماهيا الكيني- نابسا ستار الزامبي
بونجيدي الجابوني- ساليتاس البوركيني
أشانتي كوتوكو الغاني- وفاق سطيف الجزائري
يانج بافلوس من إي سواتيني- النجم الساحلي التونسي
سونيداب النيجيري- القطن الكاميروني
أهلي بني غازي الليبي- موتيما الكونغولي
استاد مالي- شبيبة القبائل الجزائري
آر سي أبيدجان الإيفواري- بيراميدز
جوانينج جالكسي البتسواني- أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي
إنيمبا النيجيري- ريفرز يونايتد النيجيري أو بلومفونتين سيلتيك الجنوب أفريقي.
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