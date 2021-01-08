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بوكيتينو يحدد أولى صفقات باريس سان جيرمان

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرغب ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، في التعاقد مع أحد نجوم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكشف وكيل أعمال اللاعبين الشهير برونو ساتين، في تصريحات إعلامية، أن بوكيتينو أبلغ الإدارة الباريسية بأول صفقة يريد التعاقد معها.

وأضاف ساتين أن المدرب الأرجنتيني يطمع في ضم مواطنه سيرجيو أجويرو، مهاجم السيتي، بعد انتهاء الموسم الجاري، وينتهي تعاقد المهاجم الأرجنتيني مع ناديه الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري.

وتولى ماوريسيو بوكيتينو مهمة الفريق الباريسي بتعاقد يمتد لموسمين ونصف الموسم، حيث سينتهي في صيف 2023 مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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