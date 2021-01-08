شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يبدأ الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي وسط غيابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود الفريق الكروي الأول بنادي سموحة، اليوم الجمعة، لاستئناف تدريباته اليومية على ملعب النادي، وسط نقص عددى كبير في لاعبى الفريق بسبب الإصابة بفيروس كورونا، حيث يغيب عن الفريق أكثرمن 11 لاعب عن التدريبات اليومية.

ويخضع الثنائى حسام حسن مهاجم الفريق وعلى غزال لفحص طبى جديد اليوم لتأكد من تحول العينة الخاصة بهما إلى سلبية قبل ضمهم إلى صوف التدريبات الجماعية.

ويأمل الجهاز الفنى بقيادة أحمد سامى اكتمال شفاء لاعبين جدد خلال الأيام المقبلة قبل المواجهة القادمة أمام البنك الأهلى في الجولة السابعة من بطولة الدورى العام،والتى ستقام يوم الثلاثاء المقبل وذلك بعد تأجيل مواجهة الأنتاج الحربى في الأسبوع السادس.

وقام الجهاز الفنى بتصعيد بعض ناشئي سموحة من أجل استكمال التدريبات في ظل غاب أكثر من 50 % من اللاعبين المقيدين في القائمة.

ويخضع لاعبو سموحة لمسحة طبية جديدة خلال الساعات القادمة للوقوف على الحالة الصحية لهم ومدى استجابتهم لبروتوكول العلاج.

ويسعى أحمد سامى المدير الفنى للفريق إلى حل عن أزمة العقم التهديفى التي صاحبت اللاعبين خلال مباريات الجولات الماضية في الدورى وعدم قدرة اللاعبين على ترجمه الفرص المتاحه لهم إلى أهداف مما تسبب في تعادل الفريق في 3 مواجهات والفوز في جولة وخسارة وحيده ويتحل الفريق حاليا المركز التاسع برصيد 6 نقاط.