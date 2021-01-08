شكرا لقرائتكم خبر عن أنطوي يقود هجوم بيراميدز أمام البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيلة مواجهة نظيره نادي البنك الأهلي في لقاء الجولة السادسة من الدوري الممتاز على استاد الشرطة بالعباسية.وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- على جبر- محمد حمدي- أحمد فتحي

خط الوسط: عمر جابر- إيريك تراوري- رمضان صبحي- نبيل دونجا- عبدالله السعيد

خط الهجوم: جون أنطوي ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

مهدي سليمان- عبدالله بكري- إسلام عيسى- طارق طه- أحمد توفيق- محمود حمادة- أحمد الشيخ- محمد الجباس- إبراهيم عادل