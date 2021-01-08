شكرا لقرائتكم خبر عن جدول الدوري المصري اليوم وغدًا.. وموعد مباراتي الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستمر الجولة السادسة من جدول الدوري المصري اليوم وغدًا، وتشهد لعب 6 مباريات ضمن الدوري المصري الممتاز ، وأهم تلك المباريات بالطبع مباراة الجونة الذي يتصدر ترتيب الدوري المصري وكذلك مباريات النادي الأهلي وأيضًا نادي الزمالك وكذلك نادي المصري الذين يحتلون مركز الوصيف.

يتصدر نادي الجونة ترتيب الدوري المصري بعدد 11 نقطة ولعب 5 مباريات ويليه ناديي الأهلي والزمالك واللذان يحلا في المركز الثاني برصيد 10 نقاط ولعب 4 مباريات لكل منهما وكذلك نادي المصري الذي يأتي في المركز الثاني أيضًا برصيد 10 نقاط ولكن لعب 6 مباريات.

يلعب نادي الجونة ضد غزل المحلة في يوم السبت الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر، في الساعة 6 مساءًا بتوقيت السعودية ، كما يلعب النادي الاهلي ضد سيراميكا كليوباترا في السابعة والنصف مساء الجمعة بتوقيت مصر، فى الساعة 8.30 بتوقيت السعودية، بينما يلعب نادي الزمالك ضد طلائع الجيش يوم السبت الساعة 7.30 مساءًا، في الساعة 8.30 مساءًا بتوقيت السعودية.

وتأتي مواعيد الجولة السابعة من جدول مباريات الدوري المصري بالترتيب كما يلي:

بيراميدز ضد البنك الأهلي الجمعة الساعة 2.30 ظهرًا بتوقيت مصر، الساعة 3.30 بتوقيت السعودية. وادي دجلة ضد إنبي الجمعة الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر، الساعة 6 مساءًا بتوقيت السعودية. الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا- الجمعة الساعة 7.30 مساءًا بتوقيت مصر، الساعة 8.30 مساءًا بتوقيت السعودية. مصر المقاصة ضد أسوان- السبت الساعة- 2.30 ظهرًا بتوقيت مصر الساعة 3.30 عصرًا بتوقيت السعودية. الجونة ضد غزل المحلة- السبت الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر، الساعة 6 مساءًا بتوقيت السعودية. الزمالك ضد طلائع الجيش– السبت الساعة 7.30 مساءًا بتوقيت القاهرة، الساعة 8.30 مساءًا بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري ومباراة الأهلي وسيراميكا وأيضًا مباراة الزمالك وطلائع الجيش هي:

تعتبر قناة أون تايم سبورت هي الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري وستقوم بنقل قناة أون تايم سبورت بنقل جميع المباريات بما فيها مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم ومباراة الزمالك وطلائع الجيش غدًا.