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أستون فيلا يؤكد إقامة مباراته أمام ليفربول اليوم بعد أنباء حول تأجيلها

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نادي أستون فيلا إقامة مباراته أمام ليفربول، اليوم الجمعة، في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد أنباء ترددت حول تأجيلها بسبب فيروس .

وكتب النادي عبر حسابه بموقع «تويتر»: «يمكن لأستون فيلا أن يؤكد أن مباراة الجولة الثالثة مع ليفربول في فيلا بارك ستقام هذا المساء».

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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