شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا يؤكد إقامة مباراته أمام ليفربول اليوم بعد أنباء حول تأجيلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نادي أستون فيلا إقامة مباراته أمام ليفربول، اليوم الجمعة، في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد أنباء ترددت حول تأجيلها بسبب فيروس كورونا.

وكتب النادي عبر حسابه بموقع «تويتر»: «يمكن لأستون فيلا أن يؤكد أن مباراة الجولة الثالثة مع ليفربول في فيلا بارك ستقام هذا المساء».

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.