شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع طائرة الإسماعيلي المتجهة إلى المغرب لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تأخر إقلاع طائرة مصر للطيران التي ستقل بعثة الإسماعيلى إلى المغرب، استعدادًا لملاقاة بطلها الرجاء الإثنين المقبل في إياب الدور قبل النهائى للبطولة العربية.

جاء ذلك، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تهدد سلامة المسافرين لدولة المغرب الشقيقة.

وكشفت الأرصاد الجوية عن وجود اضطربات جوية في المغرب مع توقعات باستمرار هطول الأمطار بشكل غزيز لتشكل سيول مع وجود عواصف رعدية على أغلب الانحاء.

يذكر أن ملعب مراكش سيحتضن المباراة المرتقبة في ظل عدم جاهزية ملعب محمد الخامس بسبب الأمطار الغزيرة.