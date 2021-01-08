كريم بنزيمة: محاكمته بتهمة ابتزاز زميله في منتخب فرنسا من خلال فيديو جنسي

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يواجه كريم بنزيمة المحاكمة في قضية محاولة ابتزاز مرتبطة بشريط فيديو جنسي يظهر فيه زميل سابق له في المنتخب الفرنسي.

ولم يختر منتخب فرنسا اللاعب بنزيمة في تشكيلته لمنافسات كأس العالم لعام 2018، التي فاز بها في روسيا.

ويواجه بنزيمة نجم ريال مدريد الإسباني تهمة دفع نقود لبعض الأفراد لابتزاز أموال من ماتيو فالبوينا، من خلال تهديده بنشر الفيديو في عام 2015.

ويقول المهاجم الفرنسي، البالغ من العمر 33 عاما، إن "ضابط شرطة استخدم أساليب غير شريفة لجره إلى هذه القضية".

ولم يلعب بنزيمة لبلاده منذ ظهور الفيديو.

وأعلن ممثلو الادعاء الفرنسي أن بنزيمة سيواجه المحاكمة الخميس، بحسب ما أوردته وكالة أنباء فرانس برس.

ونقلت الوكالة عن سيلفان كورمير، محامي بنزيمة، قوله إنه لم يفاجأ بالإعلان عن محاكمته، لكن القرار - بحسب ما قاله - كان "سخيفا بقدر ما كان متوقعا".

Reuters ماتيو فالبوينا كان زميلا دوليا لبنزيمة

وسجل بنزيمة 261 هدفا لريال منذ انضمامه إلى الفريق الإسباني في 2009.

وكان هو وفالبوينا زملاء دوليين في وقت المباراة، وكانا في تشكيلة المنتخب الفرنسي لكأس العالم 2014 في البرازيل.

وكان فالبوينا، البالغ 36 عاما، يلعب مع نادي ليون في ذلك الوقت، لكنه الآن يلعب مع نادي أولمبياكوس اليوناني.