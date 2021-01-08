شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسجل اعتراضه علي ملعب مواجهة البنك الأهلي بسبب سوء الأرضية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
سجل مسئولو نادي بيراميدز اعتراضًا رسميًا لمراقب المباراة، بسبب سوء أرضية ملعب العباسية الذى يستضيف لقاء الفريق أمام البنك الأهلي فى الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى.
واعترض بيراميدز علي سوء الأرضية، مؤكدين إنه قد تتسبب فى تعرض أى من لاعبي الفريقين للإصابة.
أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة نظيره نادي البنك الأهلي في لقاء الجولة السادسة من الدوري الممتاز على استاد الشرطة بالعباسية، وجاء التشكيل المختار على النحو التالي، حراسة المرمى: شريف إكرامي ، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي، خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد، خط الهجوم: جون أنطوي.