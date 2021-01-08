شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسجل اعتراضه علي ملعب مواجهة البنك الأهلي بسبب سوء الأرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

سجل مسئولو نادي بيراميدز اعتراضًا رسميًا لمراقب المباراة، بسبب سوء أرضية ملعب العباسية الذى يستضيف لقاء الفريق أمام البنك الأهلي فى الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى.

واعترض بيراميدز علي سوء الأرضية، مؤكدين إنه قد تتسبب فى تعرض أى من لاعبي الفريقين للإصابة.