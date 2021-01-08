شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مواجهات ذهبية للكرة المصرية تمنح بيراميدز تأشيرة عبور بطل كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة مواجهات دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الافريقية، والمقامة حاليا بأحد فنادق القاهرة، عن مواجهة فريق بيراميدز نظيره راسينج كلوب دا أبيدجان الإيفواري في البطولة، وتملك الكرة المصرية تفوقا كبيرا على نظيرها في كوت ديفوار منذ بدأ السجال بينهما عام 1970 بلقاء المنتخبين في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا في السودان الذي حسمه منتخب مصر (3 – 1) بتوقيع الأسطورة حسن الشاذلي.

في المباريات النهائية على مستوى الأندية والمنتخبات فرضت الكرة المصرية هيمنتها بشكل مطلق أيضًا في مواجهة عملاق غرب أفريقيا الذي مهد طريق "الفراعنة" لمنصات التتويج القارية في ست مناسبات منذ عام 1986.

ونرصد المواجهات الحاسمة بين الكرة المصرية والايفوارية على النحو التالي:

1 - فاز الزمالك ببطولة أفريقيا أبطال الدوري 1986 على حساب أفريكا سبورتس الإيفواري بتفوقه (2 – 0) بالقاهرة ذهابًا بتوقيع أيمن يونس ’ ثم خسر بنفس النتيجة إيابًا في أبيدجان قبل حسمه الكأس الثانية في تاريخه بفارق ركلات الترجيح.

2 – أحرز منتخب الشباب المصري ثاني لقب له في كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا بالقاهرة عام 1991 بعد فوزه على نظيره الإيفواري (2 – 1) في المباراة النهائية والهدفين بتوقيع مصطفى صادق وتوفيق صقر.

3 - توج الأهلي بأخر لقب له في بطولة أفريقيا أبطال الكأس 1993 على حساب أفريكا سبورتس بتعادله (1 – 1) في لقاء الذهاب بتوقيع محمد عبد الجليل ’ ثم تفوق بالقاهرة (1 – 0) بضربة جزاء ترجمها عادل عبد الرحمن وأمن لفريقه الكأس الرابعة.

4 - فاز منتخب الشباب بكأس أمم أفريقيا 2003 ببوركينافاسو للمرة الثالثة في تاريخه بتفوقه على كوت ديفوار (4 – 3) بتوقيع عماد متعب (هدفين) و أحمد فتحي وحسني عبد ربه.

5 - حقق المنتخب الوطني لقب كأس الأمم الأفريقية عام 2006 للمرة الخامسة في تاريخه بعد تفوقه على كوت ديفوار بفارق ركلات الترجيح بعد تعادل الطرفين (0 – 0).

6 - فاز الأهلي بكأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2014 للمرة الأولى في تاريخه على حساب سيوي سبور بخسارته في اللقاء الأول (1 – 2) ثم فوزه في الإياب بالهدف القاتل في الوقت بدل الضائع لنجمه عماد متعب.

7_ بعد تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020، توج المنتخب الأولمبي المصري ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على المنتخب الإيفواري بهدفين مقابل هدف فى المباراة النهائية التى أقيمت على ستاد القاهرة ، وفتح منتخب الفراعنة الشاب أهداف اللقاء في الدقيقة 37 من الشوط الأول عن طريق لاعبه كريم العراقي، قبل أن يتعادل منتخب الأفيال في الدقيقة 89 من زمن المباراة عن طريق البديل دومبيا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليخوض الفريقان شوطين إضافيين، وفي الدقيقة 114 من الشوط الإضافي الثاني، نجح قائد المنتخب المصري ولاعب بيراميدز الحالى رمضان صبحي في تسجيل الهدف الثاني الذي منح مصر كأس البطولة.

هذا السجل الرائع يعطي فريق بيراميدز دفعة كبيرة لتخطى عقبة راسينج كلوب دا أبيدجان الإيفواري ليواصل مشواره فى البطولة نحو حصد لقب الكونفدرالية التى خسرها فى المباراة النهائية بالنسخة الاخيرة لصالح فريق نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في النسخة الاستثنائية التي قيمت الأدوار النهائية لها بالمغرب بسبب كورونا.