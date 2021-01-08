شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ميرال رؤوف لاعبة الطائرة : صالات الأهلى جمعتنى بشريك الحياة ونفسى اعمل عٌمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "ميرال رؤوف " لاعبة كرة الطائرة السابقة بالنادى الأهلى ، وزوجة ابراهيم الجمال لاعب السلة بالقلعة الحمراء ، وأبنة رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى بالنادى ، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة ، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



ميرال وابراهيم

ما هوايتك بعيدا عن الرياضة؟

-بحب السفر جدا سواء داخل مصر او خارجها

من هو نجمك المفضل؟

- محمد أبو تريكة على مستوى كرة القدم

بتفضلي قراءة الكتب أم مشاهدة الأفلام ؟

- بأفضل الأفلام أكثر من قراءة الرواية أو القصة في كتاب



ميرال مع ابراهيم

ما هي مدينتك المفضلة؟

- بيروت بعشقها

كيف تعرفتى على شريك الحياة؟

- داخل النادي الأهلي ، هو كان لاعب سلة ، و انا طائرة ، فجمعتنا صالات النادى

موقف لا تنسيه معه ؟

- تشجيعه الدائم لي على نجاحي في شغلي وتعاونه المستمر في كل حاجة في حياتنا ، استحالة أنسى الكلام ده



ميرال مع صديقتها

كم عدد الأطفال لديك؟

ولد وبنت ، زين وكاميليا

ايه المختلف كزوجة نجم رياضي؟

- مهم جدا ان زوجة الرياضي تكون فاهمة اختلاف طبيعة شغله .. في المواعيد و السفر الكتير و التواجد معانا في البيت .. في نظام الأكل و تهيئة جو ايجابي قبل المباريات الهامة .. و يمكن سبب ممارستي الرياضة بشكل احترافي و ان دي كانت حياتي قبل الاعتزال .. فأنا بأكون متفهمة و بأحاول أهيئ له كل ده على قد ما أقدر



اللاعبة مع اسرتها

-أمنية تتمنين تحقيقها؟

- عمل عمرة عن قريب ان شاء الله

-أولادكم زين الدين و كاميليا هيلعبوا كرة سلة ولا طائرة ؟

، حسب اللعبة اللى يحبوها و يتميزوا فيها.