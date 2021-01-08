بطولة فرنسا: بوكيتينو لتحقيق أول فوز مع سان جرمان

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باريس: اعتبر الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جرمان الفرنسي أن حصوله على منصبه الجديد على رأس الجهاز الفني لفريق العاصمة الفرنسية عشية عيد الميلاد كان بمثابة هدية من "سانتا كلوز"، لكنه أدرك مباشرة حجم المهمة الموكلة إليه بعد خوض مباراته الرسمية الأولى له ضد سانت اتيان والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وسيخوض الفريق الباريسي المباراة الاولى باشراف بوكيتينو على ملعب "بارك دي برانس" السبت ضد بريست التي ستشهد على الأرجح عودة النجم البرازيلي نيمار الى صفوف الفريق بعد اصابة في الكاحل ابعدته حوالي الشهر عن الملاعب.

ويحتل باريس سان جرمان المركز الثاني في الترتيب متخلفا بفارق 3 نقاط عن ليون المتصدر.

ويعاني سان جرمان من اصابات عدة اخرى ابرزها لقطب الدفاع بريسنل كيمبيبي والظهير الايمن الايطالي اليساندرو فلورنزي ولاعب الوسط الارجنتيني لياندرو باريديس ومواطنه المهاجم ماورو ايكاردي.

ويأمل بوكيتينو استرداد معظم المصابين قبل المواجهة المرتقبة ضد برشلونة الاسباني في ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا في 16 شباط/فبراير.

واعرب بوكيتينو مدرب ساوثمبتون وتوتنهام الانكليزيين سابقا عن خيبة امله بعد التعادل ضد سانت اتيان بقوله "نقطة واحدة ليست كافية، لكن في ظل الظروف التي نعيشها يتعين علينا القبول بها".

واضاف "ثمة جوانب عدة يتعين علينا العمل عليها اذا اردنا تحقيق اشياء كبيرة".

وتابع "لست قلقا، لا نملك الكثير من الوقت لكن في المقابل يضم الفريق نوعية عالية من اللاعبين".

وخلال ابتعاده عن الملاعب لنحو 14 شهرا بعد اقالته من تدريب توتنهام، ارتبط اسم بوكيتيو بتدريب احد اندية المقدمة في الدوري الانكليزي الممتاز وابرزها مانشستر يونايتد في الوقت ىلذي كان يمر فيه فرق الشياطين الحمر بفترة صعبة مطلع الموسم الحالي باشراف المدرب النروجي اولي غونار سولسكاير.

لكن ماضيه مع باريس سان جرمان حيث دافع عن الوانه لاعبا بين عامي 2001 و2003 والسمعة التي بناها في مسيرته التدريبية جعلت منه الخيار الامثل للحلول بدلا من الالماني توماس توخل الذي اقيل بشكل مفاجىء من منصبه.

وقال بوكيتينو بعد خوضه اول مباراة رسمية له والاولى من دون جمهور بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "انا سعيد للعودة بعد 14 شهرا من دون نشاط".

واضاف "لكنه شعور غريب من دون المتفرجين. لم اختبر هذا الامر اطلاقا في مسيرتي سابقا".

لاعب تحت المجهر

لا تزال الفرصة قائمة امام الهولندي ممفيس ديباي جناح ليون للانضمام الى برشلونة الاسباني قبل اقفال باب الانتقالات الشتوية نهاية الشهر الجاري. وكانت الصفقة فشلت في تشرين الاول/اكتوبر الماضي علما بان عقده ينتهي في 30 حزيران/يونيو المقبل اي انه سيصبح لاعبا حرا حينها، بيد ان انصار ليون يأملون ان يبقى ديباي في صفوف الفريق لمواصلة المنافسة على اللقب.

وكان ديباي سجل هدفين لفريقه في المباراة التي خرج فائزا فيها على لانس 3-2 الاربعاء رافعا رصيده الى 10 اهداف هذا الموسم.

ولدى سؤاله عن مستقبله اجاب ديباي بعد المباراة "يجب ان نستفيد من تواجدي هنا ربما حتى نهاية الموسم. لدينا فريق رائع، هذا كل ما استطيع قوله".

ارقام

15- هو عدد المباريات التي لم يهزم فيها ليون وقد فاز في 10 من مباريات ال12 الاخيرة.

10- بات الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو عاشر شخص يشرف على تدريب باريس سان جرمان بعد ان دافع عن الوانه. اما الاخير فكان انطوان كومبواريه الذي اقيل من منصبه في كانون الاول/ديسمبر 2011 بعد ستة اشهر على انتقال ملكية النادي الباريسي الى دولة قطر.

10- هو عدد الثواني التي احتاجها مهاجم موناكو الروسي الكسندور غولوفين ليسجل هدفا في مرمى لوريان الاربعاء في اول مباراة يخوضها منذ اب/اغسطس بعد ان غاب عن الملاعب بداعي الاصابة.