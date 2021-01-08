الدوري الأميركي للمحترفين: سبيرز ونتس يوقفان سلسلة انتصارات ليكرز وسيكسرز

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لوس انجليس: اوقف كل من سان انتونيو سبيرز وبروكلين نتس سلسلة انتصارات لوس انجليس ليكرز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز تواليا بفوزهما على منافسيهما 118-109 و122-109 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

على ملعب "ستايبلز سنتر"، مني لوس انجليس ليكرز بخسارته الثالثة هذا الموسم مقابل 6 انتصارات بسقوطه امام سان انتونيو.

ولم تنفع النقاط ال50 التي سجلها نجما الفريق ليبرون جيمس (27 نقطة) وانتوني ديفيس (23)في ابعاد الخسارة عن ليكرز بعد سلسلة من 4 انتصارات تواليا، في حين كان لاماركوس الدرديج افضل مسجل في صفوف سان انتونيو مع 28 نقطة.

وهي المرة الثانية التي يحقق فيها سان انتونيو نتيجة لافتة هذا الاسبوع بعد فوزه على كليبرز الثلاثاء الطرف الاخر في مدينة لوس انجليس على الملعب ذاته.

وفي المباراة الثانية، تألق جو هاريس في صفوف بروكلين نتس ليقوده الى الفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بتسجيله 28 نقطة ليضع حدا لسلسة من خمسة انتصارات تواليا لمنافسه.

وساهم ايضا كاريس لوفير للفائز مع 22 نقطة و10 متابعات. في المقابل، اكتفى نجما سيكسرز الكاميروني جويل امبييد والاسترالي بن سيمونز ب22 و14 نقطة تواليا.

وجاء فوز نتس على الرغم من خوضه المباراة في غياب ابرز نجمين في صفوفه وهما كيفن دورانت وكايري ايرفينغ حيث غاب الاول بسبب بروتوكول جائحة-19 والثاني "لاسباب شخصية".

واعرب مدرب نتس ستيف ناش عن ان غياب ايرفينغ شكل مفاجأة له ولا يزال غير متأكد من الاسباب الذي دفعته الى التغيب عن المباراة وقال في نهايتها "ارسلت له رسالة نصية ولم اسمع منه اي رد حتى الان. بطبيعة الحال، آمل ان يكون على ما يرام ونحن نحترم خصوصيته".

في المقابل، كشف ناش بان دورانت الذي يعزل نفسه حاليا لمخالطته شخصا ايجابيا بفيروس كورونا قد يعود الى الملاعب الاحد ضد اوكلاهوما سيتي.

وحقق بورتلاند ترايل بلايزرز فوزا سهلا على مينيسوتا تمبروولفز 135-117 بفضل 39 نقطة لنجمه داميان ليلارد واضاف اليها 7 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

وفي مباراتين اخريين، فاز دالاس مافريكس على دنفر ناغتس 124-117 بعد التمديد وكليفلاند كافالييرز على ممفيس غريزليز 90-94.