شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى: بطولة الكونفدرالية ليست سهلة والأهلى هزم الصعاب فى 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث حسام غالى نجم النادى الأهلى السابق، وعضو البرلمان المصرى، عن ذكريات تتويج الأهلى بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2014، وقال غالى فى تصريحات صحفية على هامش تواجده بمراسم سحب قرعة البطولة: بطولة الكونفدرالية 2014 كانت صعبة وكان هناك عملية إحلال وتجديد بعد اعتزال معظم اللاعبين الكبار، خرجنا من دوري الأبطال وتحوّلنا للعب في الكونفدرالية، واجهنا صعوبات كثيرة ولم نكمل قائمة الفريق في بعض المباريات، لكن في النهاية نجحنا في حصد اللقب.

وستجرى قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2020-2021، فى أحد الفنادق بالقاهرة، حيث تبدأ إجراءات سحب القرعة في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، وسيبث الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على يوتيوب قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021 على الهواء مباشرة، كما ستذاع على قناة beIN SPORTS NEWS HD.

وبالإضافة إلى قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا ستقام قرعة الملحق المؤهل لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتشارك في دوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 16 ناديا هم:

التصنيف الاول: الأهلي (مصر) – الوداد (المغرب) – مازيمبي (الكونغو) – الترجي (تونس).

التصنيف الثاني: الزمالك (مصر)- صن داونز (جنوب افريقيا)- حوريا كوناكري (غينيا) - فيتا كلوب (الكونغو).

التصنيف الثالث: سيمبا (تنزانيا) - مولوديه الجزائر (الجزائر)- بترو اتليتكو (أنجولا)- الهلال (السودان).

التصنيف الرابع : كايزر تشيفز (جنوب افريقيا)- تونغيث (السنغال) - شباب بلوزداد (الجزائر) – المريخ (السودن).