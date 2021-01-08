شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب لـ"الخليج 365" بعد تعافيه من كورونا: خلى بالكم من نفسكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عماد متعب، نجم الأهلى الأسبق، رسالة إلى عشاقه ومتابعيه بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، الذى أصابه خلال الفترة الماضية وأبعده عن تحليل مباريات الدوري المصري.

طالب متعب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" جمهوره بضرورة ارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا يكونوا عرضة للإصابة بالفيروس اللعين موجها نصيحة للجميع بضرورة الاهتمام بأنفسهم والحفاظ على صحتهم.

بدأت حكاية متعب مع ناشئى الأهلى عام "1996" قادما من نادى بلبيس الرياضى، وصعد للفريق الأول فى عهد البرتغالى تونى أوليفييرا، وشارك لأول مرة كبديل فى مباراة بلدية المحلة 3 نوفمبر 2003.

وسجل متعب أول أهدافه مع الأهلى فى شباك أسمنت السويس، كما نال القناص لقب هداف الدورى موسم 2004-2005 برصيد 15 هدفا، وحقق متعب 11 بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر 15 عاما.

كما فاز القناص بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة و ساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مراتوشارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الأهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات.

عماد متعب ثالث أكبر الهدافين المصريين على المستوى الأفريقى، حيث سجل 28 هدفا فى 93 مشاركةشارك فى 9 مباريات فى كأس العالم للأندية سجل خلالها هدفين، وأصبح أول أهلاوى يسجل فى كأس العالم للأندية.

كما قاد متعب منتخب الشباب للفوز بكأس الأمم الأفريقية عام "2003" تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، وساهم فى تتويج المنتخب الأول بثلاثة ألقاب قارية هى: "2006-2008-2010".