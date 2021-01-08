شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 18 مباراة جمعت وادى دجلة وإنبى قبل مواجهة ستاد السلام اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج وادى دجلة نظيره إنبى في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد الأهلى في السلام ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الفريق الدجلاوى منتشياً بعد نجاحه في خطف نقطة من النادى الاهلى حامل اللقب بالتعادل السلبى معه في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفريق البترولى من الزمالك بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

*ترتيب وادى دجلة وانبى فى جدول الدوري

ويحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر مباراة وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه مثلهم ومازال لديه لقاء مؤجل ، فيما يحتل إنبى المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبيه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.

تاريخيا مواجهة اليوم تحمل الرقم 19 في مواجهات الفريقين في مسابقة الدوري، حيث التقيا لأول مرة موسم 2010/2011، وبالتحديد في الأسبوع الثاني عشر يوم 25 نوفمبر 2010 وفاز إنبي خارج ملعبه 3/2، نال أحمد عبدالظاهر شرف تسجيل أول أهداف المواجهة، بينما نال عاشور التقي شرف تسجيل أول أهداف وادى دجلة. مباريات الفريقين السابقة فى مسابقة الدوري غزيرة التهديف حيث سجل فيها 59 هدفا بواقع 33 هدفا لإنبي مقابل 26 هدفا لوادي دجلة، وجاء أحمد عبدالظاهر الهداف التاريخي للمواجهات، برصيد 6 أهداف. انتهت 11 مباراة بفوز إنبى مقابل 4 انتصارات فقط لوادي دجلة، و3 تعادلات.

*تاريخ مواجهات وادى دجلة وانبى

وانتهت مباراة الدور الاول لدوري الموسم الماضى بفوز انبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى اللقاء الذى أقيم بالجولة التاسعة للمسابقة على ستاد بتروسبورت فى 21 ديسمبر 2019 ، سجل ثلاثية الفريق البترولى محمد شريف هدفين ومحمود قاعود هدفاً فيما يسجل أهداف وادى دجلة عبد الكبير الوادى ورفيق كابو.

وانتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز انبى بهدفين مقابل هدف فى الجولة 26 للمسابقة على ستاد بتروسبورت فى 12 سبتمبر 2020 ، سجل ثنائية انبى سافيولا ومحمد شريف ، وسجل هدف دجلة أحمد رمضان بيكهام.

*بابا فاسيلو يطالب بإستثمار دفعة الاهلى المعنوية وطولان يبحث عن تصحيح الاوضاع

وطالب اليوناني بابا فاسيلو المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بإستثمار الدفعة المعنوية التي حصل عليها الفريق عقب خطف نقطة التعادل من أنياب الأهلى بغية حصد الانتصار الثانى للفريق هذا الموسم ، فيما يسعى حلمى طولان المدير الفني لانبى لإستعادة النتائج الجيدة بعد الخسارة من الزمالك مشدداً على لاعبيه ضرورة إستغلال أنصاف الفرص للتسجيل وهز شباك المنافس الذى يجيد لعبة كرة على الأرض .

*التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام انبى

ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام انبى مكون من :" محمد عبد المنصف _يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعي – إيهاب المباركي _أحمد مجدي – محمد رضا – عمرو صالح _أمير عادل – كالديرون – جورجينيو".

*التشكيل المتوقع لإنبى أمام وادى دجلة

ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام وادى دجلة مكون من :"محمود جاد ، رامي صبري، كريم فؤاد، علي فوزي، زياد بوغطاس ، صلاح ريكو، محمد مرسي، مصطفى عادل، عبد الرحمن عامر ، دينوبيتر جود، جون اوكاي".