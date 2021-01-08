لاعبو بيراميدز يرفضون استخدام غرف الملابس فى ملعب مباراة البنك الأهلى

القاهرة - سامية سيد - رفض لاعبو فر يق بيراميدز دخول غرفة الملابس بملعب المباراة المقرر أن ، تجمع الفريق مع البنك الأهلى ، بعد قليل في الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز باستاد الشرطة بالعباسية .

وحضر اللاعبون من الأتوبيس الى الملعب مباشرة دون استخدام الغرف المخصصة لتغيير الملابس ، في ظل الالتزام بالاجراءات الاحترازية ، وفقا للأكواد التي أعلنتها وزارة الشباب و الرياضة وقت تفشى فيروس كورونا .