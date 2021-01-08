شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو بيراميدز يرفضون استخدام غرف الملابس فى ملعب مباراة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رفض لاعبو فر يق بيراميدز دخول غرفة الملابس بملعب المباراة المقرر أن ، تجمع الفريق مع البنك الأهلى ، بعد قليل في الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز باستاد الشرطة بالعباسية .
وحضر اللاعبون من الأتوبيس الى الملعب مباشرة دون استخدام الغرف المخصصة لتغيير الملابس ، في ظل الالتزام بالاجراءات الاحترازية ، وفقا للأكواد التي أعلنتها وزارة الشباب و الرياضة وقت تفشى فيروس كورونا .
و أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة نظيره نادي البنك الأهلي اليوم ، وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي ، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي ، خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد ، وفى خط الهجوم: جون أنطوي .
ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة مهدي سليمان - عبد الله بكري - إسلام عيسى - طارق طه - أحمد توفيق - محمود حمادة - أحمد الشيخ - محمد الجباس - إبراهيم عادل