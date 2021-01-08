شكرا لقرائتكم خبر عن هل يضرب موسيمانى بـ"إنسجام البدرى" عرض الحائط ويدفع ببواليا أمام سيراميكا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل يدفع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى بالوافد الجديد والتر بواليا فى مباراة سيراميكا بالدوري الليلة ؟..سؤال بات يفرض نفسه على سطح الاحداث قبل ساعات من المباراة ، وشهدت قائمة الأهلي لمباراة الليلة تواجد المهاجم الزامبي والتر بواليا للمرة الأولى بعد انضمامه للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لمدة 4 مواسم مقبلة من نادي الجونة.

حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر إبان قيادته للأهلى كان يتبع نظرية "الانسجام" التي كانت دائمًا تجعل الصفقات الجديدة التي يبرمها المارد الأحمر في وضع "الانتظار" لحين الوصول لحالة خاصة من الانسجام مع الفريق ترضى المدير الفني، وهناك بعض الصفقات التي لم تظهر في صفوف المارد الأحمر إلا بعد اشهر عديدة، وبسؤال البدرى عنها يجيب: "لسة مانسجمش"، وكان ابرز تلك الصفقات الهارب الإيفواري سليماني كوليبالي الذي ظل جليس مقاعد البدلاء فترة طويلة من الوقت، وحينما شارك أبهر الجميع بمستواه إلا إنه لم يستمر طويلاً بعدما قرر الهروب من القلعة الحمراء.

ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره سيراميكا في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد السويس الجديد، في المباراة التي يسعى خلالها المارد الأحمر لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعثر وفقدان نقطتين أمام وادي دجلة في المباراة الماضية التي انتهت بالتعادل السلبي، في مشوار المارد الأحمر للدفاع عن لقبه باعتباره حامل لقب الدوري الممتاز في النسخ الخمسة الأخيرة.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام سيراميكا، حيث لا يوجد بديل لديه سوى الفوز والخروج بالثلاث نقاط، لاستعادة صدارة الدوري، والتي يتربع على قمتها الجونة برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي الوصيف، بينما يتبقى للمارد الأحمر مباراة مؤجلة ضد الزمالك، ستحسم بشكل كبير مصير صدارة الدوري بين القطبين.