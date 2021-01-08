شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقدم لجيرالدو مجموعة من العروض و يطالبه بالابتعاد عن الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي من الإنجولي جيرالدو لاعب الفريق قبول أحد العروض التى تلقاها مؤخراً من أجل الرحيل عن النادي بعد رفع اسمه من القائمة ووضعه في قائمة الإنتظار ، وأكد مدير الكرة بالأهلي للجناح الأنجولي أن النادي يُقدر ويحترم الفترة التى قضاها بين صفوف القلعة الحمراء ويعتز بها لكن الفترة المقبلة لن يكون له مكان مع الفريق لذا عليه قبول إحدى العروض المعروضة عليه دون إثارة مشاكل.

وشهدت الفترة الماضية أزمة بين الأهلي وجيرالدو بسبب رفض الأخير عدة عروض تلقاها للرحيل عن النادي كان من ابرزها عرضاً برازيلياً وأخر من الصفاقسي التونسي وثالث إماراتي ورابع من سموحة .

وأثار موقف جيرالدو حالة من الغضب داخل الإدارة الحمراء خاصة وأن اللاعب طالب بالحصول على قيمة عقده كاملاً حتى يرحل عن النادي في يناير الجاري وهو ما ترفضه إدارة الأهلي وأكدوا له أن هناك عدة عروض ترغب في ضمّه وعليه اختيار أحدها دون الدخول في أزمات مع الأهلي.

ورفع مسئولو الأهل اسم جيرالدو من القائمة وتم قيد الكونغولي والتر بواليا لاعب الفريق الجديد المُنضم للأهلي قاداً من الجونة في يناير الجاري بدلاً منه ، ووجه عبد الحفيظ اللوم للجناح الأنجولي بسبب رفضه التوقيع علي الموافقة برفع اسمه من قائمة الفريق وتسجيله في قائمة الانتظار لحين تسويقه بالشكل الامثل.

وأوضح عبد الحفيظ للاعب إن جميع حقوقه المالية ستكون مضمونة وإنه سيحصل عليها جميعا وإن تأخره في التوقيع أمر غير احترافي خاصة بعد أن أكد له الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني عدم الحاجة إلي خدماته في هذا الموسم.