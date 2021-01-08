شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يحتفى بالكابيتانو حسام غالى من مقر القرعة :"فى بيتنا أسطورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفت الصفحة الرسمية للإتحاد الافريقى الكاف بحسام غالى نجم الاهلى ومنتخب مصر الاسبق وعضو مجلس النواب الحالى ، حيث نشرت صورة الكابيتانو من مقر قرعة دوري ابطال افريقيا وعلقت قائلة :"فى بيتنا أسطورة"، وتقام اليوم الجمعة قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا التى يمثل مصر فيها كلا من الأهلي والزمالك، وكذلك مواجهات دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الأفريقية التي يشارك فيها بيراميدز، حيث حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد القرعة هذا العام متأخر عن الموعد المعتاد، وذلك نتيجة لتأجيلات الموسم الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا

وستجرى قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2020-2021، فى أحد الفنادق بالقاهرة، حيث تبدأ إجراءات سحب القرعة في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، وسيبث الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على يوتيوب قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021 على الهواء مباشرة، كما ستذاع على قناة beIN SPORTS NEWS HD.

وبالإضافة إلى قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا ستقام قرعة الملحق المؤهل لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتشارك في دوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 16 ناديا هم:

التصنيف الاول: الأهلي (مصر) – الوداد (المغرب) – مازيمبي (الكونغو) – الترجي (تونس).

التصنيف الثاني: الزمالك (مصر)- صن داونز (جنوب افريقيا)- حوريا كوناكري (غينيا) - فيتا كلوب (الكونغو).

التصنيف الثالث: سيمبا (تنزانيا) - مولوديه الجزائر (الجزائر)- بترو اتليتكو (أنجولا)- الهلال (السودان).

التصنيف الرابع : كايزر تشيفز (جنوب افريقيا)- تونغيث (السنغال) - شباب بلوزداد (الجزائر) – المريخ (السودن).