كاف يختار أمين عمر ونور الدين للمشاركة فى تصفيات أمم افريقيا بالجزائر

القاهرة - سامية سيد -

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، طاقم حكام مصرى يضم أمين عمر وإبراهيم نور الدين وشاهندة المغربى كحكام ساحة فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا تحت 17 سنة بالجزائر، لذا قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة منح الفرصة لشاهندة المغربى للظهور كحكم ساحة فى مباريات القسم الرابع فى الفترة المقبلة لتأهيلها للتصفيات الافريقية.

وتظهر شاهندة المغربى اليوم كحكم ساحة فى مباراة مركز شباب النصر ونجوم النصر بدورى القسم الرابع لكرة القدم، ويعاونها أحمد الفار وحسن فتحى.

فيما جاء استبعاد الحكم المساعد المصرى محمود أبو الرجال من قائمة الحكام المرشحين للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية التى ستقام فى الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل ليثير علامات الاستفهام، خاصة أن البطولة ستخلو من الحكام المصريين تماماً سواء حكام الساحة أو المساعدين أو حكام الفيديو.

وأعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن أسماء الحكام الذين سيتولون إدارة مباريات كأس العالم للأندية خلال الفترة من الأول وحتى الحادى عشر من فبراير المقبل. وتضم القائمة سبعة حكام رئيسيين واثني عشر حكماً مساعداً لإدارة مباريات البطولة، إلى جانب سبعة حكام لتولي مهام التحكيم بتقنية الفيديو أثناء المباريات.