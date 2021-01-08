شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة أسوان بالدوري غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 23 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة أسوان المقرر إقامتها في الثانية والنصف مساء غد السبت باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.

وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأسامة العزب ومحمد دسوقي وأحمد مودي وعصام صبحي وحسني فتحي وهشام محمد وخالد أوتشو وأحمد متعب ومصطفى شبيطة وعلي محمد ومحمد عادل "أمو" وزياد أشرف وعماد فتحي وأحمد صبيحة ومفتاح طقطق ورجب عمران وشميلس بيكلي وباولن فوافي ومروان حمدي وخالد مصطفى.

ويخوض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة أسوان على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.

فى سياق مختلف ، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، تدريباته اليوم الجمعة، لمواجهة مصر المقاصة، فى لقاء الجولة السادسة المقرر إقامته غداً السبت ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يطمح أبناء الجنوب بقيادة سامى الشيشينى مدرب الفريق، إلى تصحيح المسار بعد تلقى ثلاث هزائم متتالية فى آخر ثلاث جولات أمام المصرى والجونة والإسماعيلى.

كان الجهاز الفنى لفريق أسوان، قد حرص على مراجعة فيديوهات المباريات الماضية لفريق مصر المقاصة، قبل اللقاء المرتقب، واهتم الجهاز الفنى لأسوان بشكل خاص بالمباراة الأخيرة للفريق الفيومى والتى نجح خلالها فى الفوز على الإسماعيلى بثلاثية مقابل هدف، لتحديد نقاط القوة والضعف فى المقاصة قبل اللقاء المرتقب.