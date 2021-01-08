23 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة أسوان بالدوري غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة أسوان بالدوري غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 23 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة أسوان المقرر إقامتها في الثانية والنصف مساء غد السبت باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.
وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأسامة العزب ومحمد دسوقي وأحمد مودي وعصام صبحي وحسني فتحي وهشام محمد وخالد أوتشو وأحمد متعب ومصطفى شبيطة وعلي محمد ومحمد عادل "أمو" وزياد أشرف وعماد فتحي وأحمد صبيحة ومفتاح طقطق ورجب عمران وشميلس بيكلي وباولن فوافي ومروان حمدي وخالد مصطفى.
ويخوض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة أسوان على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.
فى سياق مختلف ، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، تدريباته اليوم الجمعة، لمواجهة مصر المقاصة، فى لقاء الجولة السادسة المقرر إقامته غداً السبت ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يطمح أبناء الجنوب بقيادة سامى الشيشينى مدرب الفريق، إلى تصحيح المسار بعد تلقى ثلاث هزائم متتالية فى آخر ثلاث جولات أمام المصرى والجونة والإسماعيلى.
كان الجهاز الفنى لفريق أسوان، قد حرص على مراجعة فيديوهات المباريات الماضية لفريق مصر المقاصة، قبل اللقاء المرتقب، واهتم الجهاز الفنى لأسوان بشكل خاص بالمباراة الأخيرة للفريق الفيومى والتى نجح خلالها فى الفوز على الإسماعيلى بثلاثية مقابل هدف، لتحديد نقاط القوة والضعف فى المقاصة قبل اللقاء المرتقب.