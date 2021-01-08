شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة سيراميكا..3 ذكريات سيئة تطارد الأهلى أمام الفرق الصاعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الأهلي مع نظيره سيراميكا في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد السويس الجديد، في المباراة التي يسعى خلالها المارد الأحمر لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعثر وفقدان نقطتين أمام وادي دجلة في المباراة الماضية التي انتهت بالتعادل السلبي، في مشوار المارد الأحمر للدفاع عن لقبه باعتباره حامل لقب الدوري الممتاز في النسخ الخمسة الأخيرة.

وتعد مباراة اليوم هي المواجهة الأولى في تاريخ الفريقين، بعدما سجل المنافس حضوره في الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه هذا الموسم، ولم يسبق أن التقى الفريقان من قبل.

ويتمتع المارد الأحمر بسجل جيد أمام الفرق الصاعدة، فلقد نجح الموسم الماضى في تحقيق الفوز رايح جاى على أسوان بالفوز 5-1 ذهاباً و 3-0 إياباً ، وحقق الفوز على نادى مصر ذهاباً 3-1 وإياباً 3-0 ، ثم فاز على طنطا 5-0 ثم 1-0 الموسم الماضى ، وسحق غزل المحلة هذا الموسم بثلاثية دون رد هذا الموسم .

ورغم سلسلة النتائج المتميزة للأهلى أمام الفرق الصاعدة من دوري المظاليم تبقى هناك ثلاثة ذكريات عالقة في ذكريات عشاق الرداء الأحمر نستعرضها في السطور التالية..

* غزل السويس

في أول مباراة رسمية للبرتغالي مانويل جوزيه مع الأهلي بمسابقة الدوري العام بولاياته الأولى موسم 2001-2002، تلقى المارد الأحمر هزيمة مذلة على يد غزل السويس بهدفين دون رد بملعب السويس في افتتاحية المسابقة من الفريق الصاعد لدوري الأضواء والشهرة.

*إنبي

لم يكن أكثر المتشائمين من جماهير النادي الأهلي يتوقع سقوط الفريق في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري العام موسم 2003-2004 ومن ثم ضياع حلم عودة الدرع لأحضان الجزيرة، إلا أن رأس سيد عبدالنعيم تخطف اللقب من المارد الأحمر وتهديهه لغريمه الأزلي الزمالك ، حين كان الفريق البترولي حديثه الوجه على دوري الأضواء والشهرة في هذا الموسم.

*اتحاد الشرطة

صعد فريق اتحاد الشرطة للمرة الأولى في تاريخه لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2008-2009، واستطاع لاعبوه من تحقيق المعجزة واسقاط المارد الأهلاوي في فخ الهزيمة بهدف نظيف بلقاء الفريقين بالدور الأول للمسابقة.