شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يشكر صن داونز: أتمنى لكم التوفيق فى القرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، عن شكره لناديه السابق، صن داونز الجنوب أفريقى، على الفرصة التى منحها له بالتواجد مع الأهلى، وكتب موسيمانى عبر حسابه على تويتر:شكرا جزيلا "صن داونز" شكراً على الفرصة التي قدمتموها لي لأكون حيث أنا الآن، بعد أن إقصاء الأهلي لنا كان علي بناء فريق جديد أقوى (وهو الفريق الحالي) للفوز بدوري أبطال أفريقيا 2021 و ودورى جنوب أفريقيا (لمدة 3 سنوات قادمة)، حظا سعيدا فى قرعة اليوم.



موسيمانى

وتقام اليوم الجمعة قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا التى يمثل مصر فيها كلا من الأهلي والزمالك، وكذلك مواجهات دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الأفريقية التي يشارك فيها بيراميدز، حيث حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد القرعة هذا العام متأخر عن الموعد المعتاد، وذلك نتيجة لتأجيلات الموسم الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وستجرى قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2020-2021، فى أحد الفنادق بالقاهرة، حيث تبدأ إجراءات سحب القرعة في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، وسيبث الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على يوتيوب قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021 على الهواء مباشرة، كما ستذاع على قناة beIN SPORTS NEWS HD.

وبالإضافة إلى قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا ستقام قرعة الملحق المؤهل لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتشارك في دوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 16 ناديا هم:

التصنيف الاول: الأهلي (مصر) – الوداد (المغرب) – مازيمبي (الكونغو) – الترجي (تونس).

التصنيف الثاني: الزمالك (مصر)- صن داونز (جنوب افريقيا)- حوريا كوناكري (غينيا) - فيتا كلوب (الكونغو).

التصنيف الثالث: سيمبا (تنزانيا) - مولوديه الجزائر (الجزائر)- بترو اتليتكو (أنجولا)- الهلال (السودان).

التصنيف الرابع : كايزر تشيفز (جنوب افريقيا)- تونغيث (السنغال) - شباب بلوزداد (الجزائر) – المريخ (السودن).

متى يبدأ دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021؟

وستبدأ مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021 في 12 فبراير 2021 بالجولة الأولى، وستنتهي بالجولة السادسة في 10 أبريل 2021.

وتعتمد لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل أساسي على تصنيف الأندية بناء على تصنيف كاف للسنوات الخمس الأخيرة، إضافة على معايير تضعها لجنة مسابقات الأندية في الحالات الطارئة وفقًا لرؤية الأعضاء.

ويعتمد تصنيف كاف للسنوات الخمس الأخيرة على نتائج الأندية في البطولات التي يشرف عليها، وبناء عليه فإن كل فريق يحصد نقاط من مشاركاته في السنوات الخمس الأخيرة ويختلف معامل قيمة كل بطولة حسب تاريخها حيث أن بطولة 2019-2020 تمنح معامل نقاط أكثر من سابقتها وهكذا حتى السنة الخامسة.