شكرا لقرائتكم خبر عن جون أنطوى وعبد الله السعيد يقودان هجوم بيراميدز أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة نظيره نادي البنك الأهلي في لقاء الجولة السادسة من الدوري الممتاز على استاد الشرطة بالعباسية، وجاء التشكيل المختار على النحو التالي، حراسة المرمى: شريف إكرامي ، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي، خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد، خط الهجوم: جون أنطوي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

مهدي سليمان - عبد الله بكري - إسلام عيسى - طارق طه - أحمد توفيق - محمود حمادة - أحمد الشيخ - محمد الجباس - إبراهيم عادل.

كما أعلن محمد يوسف المدير الفنى للبنك الأهلى عن تشكيل فريقه والذى جاء كالتالى: وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي .. محمود الزنفلي، محمد مجدى، محمد كوفى، أحمد ياسر، محمد جمال بسيوني، بهاء مجدي، معروف يوسف، فادى فريد، أسامة إبراهيم، موسى دياوارا، استيرلا.

ويستضيف البنك الأهلى نظيره بيراميدز في الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة على ستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها البنك الاهلى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز بيراميدز على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ويحتل البنك الأهلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في واحدة وتعادل في مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف في المقابل يحتل بيراميدز المركز السادس برصيد سبعة نقاط بعدما لعب أربعة مباريات فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر الأخرى وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف ومازالت لديه لقاء مؤجل.

وطالب محمد يوسف المدير الفني للبنك الاهلى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات للتقدم في سباق مراكز المسابقة بعد التعثر أمام ذئاب الجبل في الجولة الماضية فيما يسعى الأرجنتينى رودولفو المدير الفني لبيراميدز لتحقيق الفوز الثالث على التوالي للتقدم في سباق مراكز المسابقة لاسيما بعد الانتعاشة التي يعيشها الفريق بعد الإطاحة بالاتحاد الليبى والتأهل لدور الستة عشر للكونفدرالية بعد الفوز ذهاباً بهدف دون رد والفوز إياباً بثلاثة أهداف مقابل هدفين.