شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يتابع مباراة الأهلى وسيراميكا استعداداً لموقعة الثلاثاء فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، مباراة الأهلى وسيراميكا المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساءً ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك لدراسة سيراميكا والتعرف على نقاط القوة والضعف فى الفريق، قبل اللقاء المرتقب بين المقاولون وسيراميكا والمقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والمؤجلة من عمر المسابقة المحلية.

ويسعى المقاولون إلى تحقيق الفوز فى اللقاءات المقبلة رغم صعوبة المنافسة، وذلك من أجل تحسين وضع ذئاب الجبل فى الدورى بعدما تلقوا 3 هزائم متتالية قبل الفوز فى الجولة الماضية على البنك الأهلى.

ويحتل المقاولون المركز الـ 17 بجدول مسابقة الدورى العام، وذلك بعد خوض 4 مباريات، حيث تلقى ذئاب الجبل الهزيمة أمام الزمالك ووادى دجلة والانتاج الحربى، قبل أن يفوز على البنك الأهلى، وسجل لاعبو المقاولون 3 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أخرين.

وجدد مسئولو المقاولون العرب ثقتهم فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة عماد النحاس، رغم الخروج المبكر لذئاب الجبل من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث أكد مسئولو النادى أن الظروف التى سبقت المباراة بسبب إصابات كورونا بالإضافة إلى "التعنت" التحكيمى من وجهة نظرهم، أدت إلى خسارة الفريق فى لقاء العودة بتونس أمام النجم الساحلى والخروج من البطولة.

وكان المقاولون العرب قد ودع الكونفدرالية من دور الـ32 الأول، بعد الخسارة من النجم الساحلى بنتيجة 2 / 1 فى مباراة العودة بالمنستير، بعد التعادل سلبياً فى القاهرة.

وأكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة عماد النحاس، باقى فى منصبه، مشيرا إلى أن الفريق ودع البطولة بخطأ تحكيمى واضح.

وقرر نادى المقاولون العرب التقدم بشكوى ضد الحكم المغربى نور الدين الجعفرى الذى أدار مباراة الفريق أمام النجم الساحلى التونسى فى إياب دور الـ32 للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية باحتساب ضربة التونسى هيثم الجوينى بادعاء أن الكرة لمست يده وهو ما نفاه النادى واللاعب.