شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يعلن تعافى عماد متعب من فيروس كورونا وسلبية مسحة محمد هانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الاعلامى أحمد شوبير تعافى عماد متعب مهاجم الاهلى ومنتخب مصر الاسبق من فيروس كورونا الذى عانى منه ملك الدقائق الأخيرة فى الايام الأخيرة ، حيث كتب شوبير عبر حسابه على تويتر :"النجم عماد متعب حمد الله على السلامة " ، وفى وقت سابق كشف عماد متعب، عن إصابته بفيروس كورونا مؤخراً، معلنا إيجابية مسحته الأخيرة، وكتب القناص، "الحمد لله أولاً وأخيراً نتيجة المسحة إيجابية، دعواتكم بالشفاء"، ثم طلب من كافة المخالطين له خلال الآونة الأخيرة بتوخى الحذر.
وكذلك كشف شوبير تعافى محمد هاني ظهير أيمن النادى الأهلى، من فيروس كورونا، وكتب شوبير عبر حسابه على تويتر "محمد هاني حمد الله علي السلامه العينه الاخيره امس سلبية"، وكان شوبير قد أعلن أيضاً عن تعافى عماد متعب نجم الأهلى السابق من كورونا وكتب "النجم عماد متعب حمد الله علي السلامه".
وانضم متعب لناشئى الأهلى عام "1996" قادما من نادى بلبيس الرياضى، وصعد للفريق الأول فى عهد البرتغالى تونى أوليفييرا، وشارك لأول مرة كبديل فى مباراة بلدية المحلة 3 نوفمبر 2003.
وسجل متعب أول أهدافه مع الأهلى فى شباك أسمنت السويس، كما نال القناص لقب هداف الدورى موسم 2004-2005 برصيد 15 هدفا، وحقق متعب 11 بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر 15 عاما.
كما فاز القناص بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة و ساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات.
وشارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الأهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات.
عماد متعب ثالث أكبر الهدافين المصريين على المستوى الأفريقى، حيث سجل 28 هدفا فى 93 مشاركة.
شارك فى 9 مباريات فى كأس العالم للأندية سجل خلالها هدفين، وأصبح أول أهلاوى يسجل فى كأس العالم للأندية.
كما قاد متعب منتخب الشباب للفوز بكأس الأمم الأفريقية عام "2003" تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، وساهم فى تتويج المنتخب الأول بثلاثة ألقاب قارية هى: "2006-2008-2010".