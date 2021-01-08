شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يعلن تعافى عماد متعب من فيروس كورونا وسلبية مسحة محمد هانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاعلامى أحمد شوبير تعافى عماد متعب مهاجم الاهلى ومنتخب مصر الاسبق من فيروس كورونا الذى عانى منه ملك الدقائق الأخيرة فى الايام الأخيرة ، حيث كتب شوبير عبر حسابه على تويتر :"النجم عماد متعب حمد الله على السلامة " ، وفى وقت سابق كشف عماد متعب، عن إصابته بفيروس كورونا مؤخراً، معلنا إيجابية مسحته الأخيرة، وكتب القناص، "الحمد لله أولاً وأخيراً نتيجة المسحة إيجابية، دعواتكم بالشفاء"، ثم طلب من كافة المخالطين له خلال الآونة الأخيرة بتوخى الحذر.

وكذلك كشف شوبير تعافى محمد هاني ظهير أيمن النادى الأهلى، من فيروس كورونا، وكتب شوبير عبر حسابه على تويتر "محمد هاني حمد الله علي السلامه العينه الاخيره امس سلبية"، وكان شوبير قد أعلن أيضاً عن تعافى عماد متعب نجم الأهلى السابق من كورونا وكتب "النجم عماد متعب حمد الله علي السلامه".