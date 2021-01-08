شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية عن تعيين شاهندة المغربى حكم ساحة بالدورى: نجهزها لأمم افريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسؤولو اتحاد الكرة، أن تعيين المحكمة شاهندة المغربى حكم ساحة لمباراة ف القسم الرابع اليوم، يأتى من منطلق تأكيد الاتحادين الدولى والافريقى لكرة القدم "الكاف والفيفا"، على ضرورة الاهتمام بالعنصر النسائى فى التحكيم فى كل مجالات كرة القدم، لذا بدأت لجنة الحكام باتحاد الكرة فى منح الفرصة للمحكمات للظهور تدريجيا كحكم ساحة وليس فقط حكام راية.

وأوضح مسؤلو اتحاد الكرة أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الفرص للمحكمات سواء محكمات ساحة أو راية، بحيث يتم تجيهزهن للمحافل الدولية خاصة وان شاهندة المغربى تم اختيارها للمشاركة فى تصفيات أمم افريقيا للشباب فى الجزائر كحكم ساحة أيضا.

وجاءت أسماء تعيينات الحكام في لقاءات دورى القسم الرابع في المباريات كالتالي :

مباراة راكتا ضد إم في بي

يتكون طاقم التحكيم من عمرو جلال، إبراهيم عادل، علي حميد .

مباراة شباب محسن مع امبروزو

يتكون طاقم الحكام من محمد علاء، إسراء محمد، مصطفي خاطر .

لقاء ماريا مع مصرى الحضرة

يتكون طاقم الحكام من محمد عبد العظيم، هنادي حسن، محمود جمال .

مباراة الأسطول مع منارة الإسكندرية

ويتكون طاقم الحكام من أحمد التونسي، محمد شعبان، مصطفي السيد .

مباراة مركز شباب النصر مع نجوم النصر

ويتكون طاقم الحكام من شاهندة المغربى، أحمد الفار، حسن فتحي .

مباراة مركز شباب سموحة مع الجمارك

ويتكون طاقم الحكام من عمرو السيد، نهلة علي، محمد طاهر .

مباراة نجوم المتراس مع نادى القباري

ويتكون طاقم الحكام من حسام عبد المنعم، أيمن مدكور، كريم عبادة.

مباراة مركز شباب العامرية مع طلمبات المكس



ويتكون من علاء حافظ، محمد عبد القادر، حسام حسن.

مباراة مركز شباب الدخيلة مع الورديان

ويتكون طاقم الحكام من عبد العزيز الصباحي، كريم عادل، حسني عبد الرازق .