شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى السابق يتلقى عرضان من الدوري المصرى بعد تألقه مع المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى الحالى للمريخ السودانى والسابق للإسماعيلى عرضين للعودة للتدريب فى مصر بعد تألقه مع المريخ السودانى الذى يسير بصورة طيبة فى الدوري المحلى حيث لعب مباراتين فاز فى واحدة وتعادل فى الاخرى ، وتأهل مع الفريق السودانى لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى لقاء وخسر مثله ، ولايزال المدرب الفرنسى لم يحسم وجهته المقبلة سواء بقبول أحد العرضيين المصريين أو الاستمرار مع المريخ السودانى أو حتى البت فى عرض تونسى وأخر تنزانى وصلوا له.

ويعد الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني السابق للإسماعيلى، هو أكثر مدرب تولى المسئولية، حيث ظل مديرا فنيا لمدة 230 يوما، بسبب توقف النشاط الكروى في مصر بسبب جائحة كورونا.

تولى جوميز المسئولية الفنية للإسماعيلى فى 7 يناير الماضى، خلفا للمدرب العام أدهم السلحدار الذي كان يتولى المهمة بشكل مؤقت، حيث تمكن المدرب الفرنسي من الصعود بالإسماعيلى إلى دور قبل النهائى فى كأس البطولة العربية، وقطع شوطآ للوصل الى النهائى، بعد الفوز على الرجاء المغربى ذهاباً بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، قبل أن يتم تأجيل لقاء العودة بسبب جائحة كورونا ليقام الاثنين المقبل.

قاد جوميز الإسماعيلى فى 11 مباراة بواقع 8 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر، واستطاع تحقيق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 3 مواجهات، وسجل الدراويش تحت قيادته 14 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً، كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16تحت قيادته.

وكان المدرب الفرنسى يرتبط بتعاقد مع الاسماعيلى انتهى فى 30 يونيو الماضى ولكن مجلس إدارة الإسماعيلى قرر استمراره لنهاية الموسم عقب توقف المسابقة فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا قبل أن يقرر رحيله بعد تراجع نتائج الدراويش ، وسبق لجوميز تدريب القطن الكاميروني، شباب قسنطينة الجزائري، حورية الغيني ورايون سبورت الرواندي.