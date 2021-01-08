شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يستعرض رحلة الأهلى للتتويج بالنجمة التاسعة.. من سيتوج بهذه النسخة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الحساب الرسمى للإتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، عبر موقع تويتر"، مسيرة النادى الأهلى فى النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا، والتى نجح الفريق الأحمر فى التتويج بها بعد الفوز على الزمالك فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، وعلق الكاف على مشوار الأهلى فى البطولة : هذه الرحلة التي انتهت بالنجمة التاسعة!..من سيتوج باللقب هذا العام؟.

وتقام اليوم الجمعة قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا التى يمثل مصر فيها كلا من الأهلي والزمالك، وكذلك مواجهات دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الأفريقية التي يشارك فيها بيراميدز، حيث حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد القرعة هذا العام متأخر عن الموعد المعتاد، وذلك نتيجة لتأجيلات الموسم الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وستجرى قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2020-2021، فى أحد الفنادق بالقاهرة، حيث تبدأ إجراءات سحب القرعة في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، وسيبث الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على يوتيوب قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021 على الهواء مباشرة، كما ستذاع على قناة beIN SPORTS NEWS HD.

وبالإضافة إلى قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا ستقام قرعة الملحق المؤهل لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتشارك في دوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 16 ناديا هم:

التصنيف الاول: الأهلي (مصر) – الوداد (المغرب) – مازيمبي (الكونغو) – الترجي (تونس).

التصنيف الثاني: الزمالك (مصر)- صن داونز (جنوب افريقيا)- حوريا كوناكري (غينيا) - فيتا كلوب (الكونغو).

التصنيف الثالث: سيمبا (تنزانيا) - مولوديه الجزائر (الجزائر)- بترو اتليتكو (أنجولا)- الهلال (السودان).

التصنيف الرابع : كايزر تشيفز (جنوب افريقيا)- تونغيث (السنغال) - شباب بلوزداد (الجزائر) – المريخ (السودن).