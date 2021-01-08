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واقعة طريفة ..الزمالك يتعاقد مع النيجيرى كانو .. ويصل القاهرة شبيه له

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القاهرة - سامية سيد -  

كشف فاروق جعفر رئيس اللجنة الفنية بنادى الزمالك عن واقعة طريفة تعرض لها الفريق فترة التسعينات وقت كان مديرا فنيا للفريق الأبيض ، وبالتحديد عام 1996 ، حيث تم التعاقد مع لاعب أفريقى ، و عندما وصل الى مصر وجدوه لاعب اخر مختلف في المطار .

وقال جعفر في تصريحات تليفزيونية أنه تعاقد مع لاعب أفريقى عام 1996 ، مقابل 125 ألف دولار  وهو النيجيرى كانو نجم المنتخب الأوليمبي النيجيري وقتها ، وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت ، و ووقع اللاعب خلال الزيارة التي قام بها جعفر ومعه سمير السيد ، و أن من المقرر أن يصل اللاعب الى القاهرة بعد أيام ، وعندما توجه سمير السيد للمطار لم يجد اللاعب ، و أبلغه أن اللاعب لم يحضر ، ولكن بعد 4 ساعات في المطار بحثا عن اللاعب ، قال أحد الضباط متواجد في احد الغرف ، و فوجئ السيد أن اللاعب مختلف عن الذى تم التعاقد معه فهو شبيه كانو ونفس طوله ولكنه ليس اللاعب نفسه الذى تعاقد معه خلال رحلة نيجيريا  .

وأضاف ملك النص أن اللاعب الذى حضر كان يشبه إلى درجة كبيرة اللاعب الذى تم التعاقد معه ، من حيث المواصفات الجسمانية و البنيان ، وبقى مع الفريق لمدة أسبوع ، وخلال تواجده في التدريبات كان اللاعبين يسخرون منه بسبب ضعف مستواه الفني.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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