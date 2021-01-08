قرعة الكونفيدرالية.. بيراميدز يواجه راسينج كلوب الإيفواري ومواجهة "مغربية تونسية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اسفرت قرعة دور الـ32 الثاني، الملحق المؤهل لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية على وقوع بيراميدز في طريق راسينج كلوب دا أبيدجان الإيفواري .

وتأهل بيراميدز إلى دور الـ32 الثاني بعد عبور عقبة الاتحاد الليبي 4-2 في مجموع المباراتين.

وستقام مباريات الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الأفريقية كالآتي: الذهاب - 14 فبراير، والإياب - 21 فبراير.

وأقيمت القرعة على أساس مواجهة الفرق المتأهلة من دور الـ32 الأول من الكونفدرالية، أمام الفرق التي ودعت دوري الأبطال من دور الـ32.

وتأهل نهضة بركان المغربي بعد وقوعه مع جازيل التشادي الذي انسحب من بطولة دوري الأبطال أمام الزمالك ليصعد الفريق المغربي مباشرة بعد حرمان الفريق الأول من المشاركة ببطولة الكونفيدرالية.

وجاءت القرعة كالتالي:

بيراميدز (مصر) × راسينج كلوب دا أبيدجان (الإيفواري)

والنجم الساحلي (تونس) × يانج بافالوز (إي سواتيني)

شبيبة القبائل (الجزائر) × ستاد مالي (المالي)

وفاق سطيف (الجزائر) × أشانتي كوتوكو (الغاني)

أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا) × جوانينج جالاكسي (البوتسواني)

موتيما بيمبي (الكونغو) × أهلي بنغازي (الليبي)

ساليتاس (بوركينا فاسو) × إيه أس بونجويدي (الجابوني)

القطن (الكاميرون) × سونيديب (النيجر)

الاتحاد البيضاوي (المغرب) × ناكانا (الزامبي)

كيجالي (كوت دي فوار) × الصفاقسي (التونسي)

ديارف (السنغال) × إف سي بلاتينيوم الزيمبابوي

نامونجو (تنزانيا) × بريميرو دو أجوتسو (الأنجولي)

اتحاد المنستير (تونس) × الرجاء البيضاوي (المغربي)

ناباسا ستارز (زامبيا) × جورماهيا (الكيني)

ريفرز يونايتد النيجيري أو بلومفونتين سيلتيك الجنوب إفريقي ضد إنيمبا النيجيري