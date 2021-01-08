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"لأول مرة".. مصدر: موسيماني يفاجئ سيراميكا كليوباترا بصفقة وطريقة جديدتين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

قرر الجنوب أفريقي بيستو موسيماني المدير الفني للأهلي الدفع بوالتر بواليا مهاجم الفريق الجديد في مواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويستضيف سيراميكا كليوباترا، الأهلي في المباراة التي يحتضنها ستاد السويس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً في الأسبوع السادس من بطولة الدوري الممتاز.

وقال مصدر لمصراوي إن موسيماني قرر الاعتماد على طريقة 4-3-3 لأول مرة على أن يقود الهجوم بواليا القادم من الجونة بعد قيده في قائمة الفريق على حساب الأنجولي جيرالدو.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: حمدى فتحى، أليو ديانج، أكرم توفيق.

الهجومي: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، بواليا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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