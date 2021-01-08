خاص| قرار جديد من أستون فيلا قبل مواجهة ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قررت إدارة نادي أستون فيلا مواجهة ليفربول بالفريق الثاني في المباراة المقرر أن تقام على ملعب "فيلا بارك" في العاشرة إلا الربع مساء الجمعة بتوقيت القاهرة في دور الـ32 بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وعلم الخليج 365 أن الفريق الأساسي لأستون فيلا حصل على راحة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 في الفريق لتقرر الإدارة خوض المباراة بفريق 23 سنة مع الفريق الثاني.

وضرب فيروس كورونا فريق أستون فيلا وجهازه الفني وهو ما أدي إلى إغلاق الأخير لمقر تدريباته وإثارة الشكوك حول إقامة المباراة.

ونشر نادي أستون فيلا بياناً رسمياً أمس الخمس أكد فيه أنه يعمل مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حتى تقام المباراة في موعدها مساء الجمعة دون أي تأجيلات.

لكن النادي أشار إلى أن هناك قراراً نهائياً سيصدر الجمعة قبل المباراة، عند الكشف عن نتائج مسحات فيروس كورونا التي أجراها اللاعبين.

وتعد هذه أول مباراة تجمع الفريق بعض الهزيمة المذلة بنتيجة 2-7 التي تلقها ليفربول على يد أستون فيلا في الرابع من أكتوبر الماضي على نفس الملعب في الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي.

وتسبب تفشي فيروس كورونا في انجلترا إلي تأجيل إقامة 3 مباريات في الدوري الإنجليزي وباتت المسابقات مهددة بالاستكمال بعد تسجيل 40 حالة إيجابية بالفيروس خلال الأسبوع الماضي فقط.

ومن المنتظر أن تنقل المباراة - في حالة إقامتها - عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق رؤوف خليف.