بث مباشر .. قرعة دوري أبطال أفريقيا

ويترقب الأهلي والزمالك قرعة دوري الأبطال بعدما تأهل الأحمر حامل اللقب بإقصاء سونيديب بطل النيجر، فيما تأهل الأبيض اعتباريًا بعد انسحاب جازيل التشادي.

محمد يوسف

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