كاف يعلن تصنيف وكيفية إجراء قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تصنيف الأندية المشاركة في دور المجموعات للنسخة الجارية من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020/2021 وكيفية إجراء القرعة.

ويترقب الأهلي والزمالك قرعة دوري الأبطال بعدما تأهل الأحمر حامل اللقب بإقصاء سونيديب بطل النيجر، فيما تأهل الأبيض اعتباريًا بعد انسحاب جازيل التشادي.

وأوضح كاف نظام سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيث سيتم البدء بالمستوى الرابع، وينتهي الأمر عند المستوى الأول الذي يتواجد به الأهلي.

وجاء تصنيف الأندية كالتالي:

المستوى الرابع:

فرق التصنيف الرابع: المريخ (السودان) - شباب بلوزداد (الجزائر) - تونجيت (السنغال) - كايزر تشيفز (جنوب أفريقيا).

- الكرة الأولى المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة الأولى A في المركز A4.

- الكرة الثانية المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة الثانية B في المركز B4.

- الكرة الثالثة المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة الثالثة C في المركز C4.

- الكرة الرابعة المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة الرابعة D في المركز D4.

المستوى الثالث:

فرق التصنيف الثالث: الهلال (السودان) - بترو أتلتيكو (أنجولا) - سيمبا (تنزانيا) - مولودية الجزائر (الجزائر).

- الكرة الأولى المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة الأولى A في المركز A3.

- الكرة الثانية المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة الثانية B في المركز B3.

- الكرة الثالثة المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة الثالثة C في المركز C3.

- الكرة الرابعة المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة الرابعة D في المركز D3.

المستوى الثاني:

فرق التصنيف الثاني: الزمالك - صنداونز (جنوب أفريقيا) - حوريا (غينيا) - فيتا كلوب (الكونغو).

- الكرة الأولى المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة الأولى A في المركز A2.

- الكرة الثانية المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة الثانية B في المركز B2.

- الكرة الثالثة المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة الثالثة C في المركز C2.

- الكرة الرابعة المسحوبة تذهب مباشرة إلى المجموعة الرابعة D في المركز D2.

المستوى الأول:

فرق التصنيف الأول: الأهلي (مصر) - الوداد (المغرب) - الترجي (تونس) - مازيمبي (الكونغو).

- الكرة الأولى المسحوبة تذهب مباشرة إلى المجموعة الأولى A في المركز A1.

- الكرة الثانية المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة الثانية B في المركز B1.

- الكرة الثالثة المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة الثالثة C في المركز C1.

- الكرة الرابعة المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة الرابعة D في المركز D1.

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موعد والقناة الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية