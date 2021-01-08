موعد والقناة المجانية الناقلة لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تقام ظهر اليوم الجمعة قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ودور الـ32 الثاني لكأس الكونفيدرالية للموسم الجاري 2020/2021.

وتنطلق مراسم إجراء القرعة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة.

ومن المقرر نقل القرعة عبر قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية المفتوحة، وقناة "كاف" عبر موقع يوتيوب.

ويترقب الأهلي والزمالك قرعة دوري الأبطال بعدما تأهل الأحمر حامل اللقب بإقصاء سونيديب بطل النيجر، فيما تأهل الأبيض اعتباريًا بعد انسحاب جازيل التشادي.

وفي الكونفدرالية، نجح بيراميدز في حجز مقعده بدور الـ32 الثاني بإقصاء الاتحاد الليبي، فيما ودع المقاولون العرب البطولة بالخسارة أمام النجم الساحلي التونسي في دور الـ32 الأول.

يُذكر أن الأهلي تُوج بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسخة الموسم الماضي 2019/2020، فيما فاز نهضة بركان المغربي بلقب الكونفيدرالية.

ويعتمد تصنيف كاف للسنوات الخمس الأخيرة على نتائج الأندية في البطولات التي يشرف عليها، وبناء عليه فإن كل فريق يحصد نقاط من مشاركاته في السنوات الخمس الأخيرة ويختلف معامل قيمة كل بطولة حسب تاريخها حيث إن بطولة 2019-2020 تمنح معامل نقاط أكثر من سابقتها وهكذا حتى السنة الخامسة.

وجاء تقسيم الأندية في التصنيفات الأربعة كالتالي:

الوعاء الأول: الأهلي - الوداد (المغرب) - الترجي (تونس) - مازيمبي (الكونغو).

الوعاء الثاني: الزمالك - صنداونز (جنوب أفريقيا) - حوريا (غينيا) - فيتا كلوب (الكونغو).

الوعاء الثالث: الهلال (السودان) - سيمبا (تنزانيا) - بترو أتلتيكو (أنجولا) - مولودية الجزائر.

الوعاء الرابع: المريخ (السودان) - تونجيت (السنغال) - شباب بلوزداد (الجزائر) - كايزر تشيفز (جنوب أفريقيا).

وحدد الكاف مواعيد مباريات دور المجموعات لدوري الأبطال كالآتي: الجولة الأولى 12/13 فبراير، والجولة الثانية 23 فبراير، الجولة الثالثة 5/6 مارس، والجولة الرابعة 16 مارس، والجولة الخامسة 2/3 أبريل، والجولة السادسة - 9/10 أبريل.

كما يعقبها قرعة دور الـ32 الثاني، الملحق المؤهل لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل بيراميدز إلى دور الـ32 الثاني بعد عبور عقبة الاتحاد الليبي 4-2 في مجموع المباراتين.

وستقام مباريات الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الأفريقية كالآتي: الذهاب - 14 فبراير، والإياب - 21 فبراير.

وتقام القرعة على أساس مواجهة الفرق المتأهلة من دور الـ32 الأول من الكونفدرالية، أمام الفرق التي ودعت دوري الأبطال من دور الـ32.

وتأهل 16 ناديا من دور الـ32 الأول من الكونفدرالية، وهي: بيراميدز (مصر)، ونهضة بركان (المغرب)، والنجم الساحلي (تونس)، وشبيبة القبائل (الجزائر)، وفاق سطيف (الجزائر)، أورلاندو بايرتس (جنوب أفريقيا)، وموتيما بيمبي (الكونغو)، وساليتاس (بوركينا فاسو)، والقطن (الكاميرون)، والاتحاد البيضاوي (المغرب)، وكيجالي (كوت دي فوار) ، وديارف (السنغال)، ونامونجو (تنزانيا)، واتحاد المنستير (تونس)، وناباسا ستارز (زامبيا)، وسيلتيك (جنوب أفريقيا).

فيما تحول 16 ناديًا من دوري الأبطال إلى الكونفدرالية لخوض الدور الثاني من دور الـ32، وهي: الرجاء البيضاوي المغربي، وبريميرو دو أجوتسو الأنجولي، وإنيمبا النيجيري، والصفاقسي التونسي، وجورماهيا الكيني، وإف سي بلاتينيوم الزيمبابوي، وناكانا الزامبي، وأشانتي كوتوكو الغاني، وجوانينج جالاكسي البوتسواني، وجازيل التشادي، ويانج بافالوز (إي سواتيني)، وإيه أس بونجويدي الجابوني، وراسينج كلوب دا أبيدجان الإيفواري، وأهلي بنغازي الليبي، وستاد مالين المالي، وسونيديب بطل النيجر.