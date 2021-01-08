بث مباشر | شاهد الشارقة والوصل في كأس الخليج العربي الإماراتي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “الشارقة والوصل” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 8-1-2021 في ذهاب دور ربع نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي.

ينقل بث المباشر مباراة “الشارقة والوصل” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق “أحمد الحامد”، كما ينقل على قناة دبي الرياضية بصوت المعلق “عبد الله السعدي”.

وتقام مواجهة الشارقة والوصل على استاد نادي الشارقة، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

تأهل نادي “الوصل” إلى هذا الدور إثر تغلبه على “الوحدة” في الدور الأول بنتيجة (4-1) بمجموع المباراتين، وسيسعى اليوم إلى مواصلة مشواره في كأس الخليج العربي الإماراتي بالفوز على “الشارقة” لرد الخسارة التي تعرض لها امامه في مسابقة الدوري.

وسيعاني نادي الوصل من ثلاث غيابات مؤثرة وهم “فابيو ليما وعلي سالمين وعلي صالح”.

في المقابل، يلعب نادي “الشارقة” أولى مبارياته في كأس الخليج العربي الإماراتي بعدما تم إعفاءه من خوض الدور الأول، وسيسعى إلى تحقيق الفوز على الوصل اليوم لتسهيل مهمة الإياب التي سوف تقام على استاد زعبيل بنادي الوصل يوم 26 يناير الجاري.

ويدخل نادي الشارقة المباراة بصفوف مكتملة، ومن المحتمل ان يبدأ المدرب “عبد العزيز العنبري” بالتشكيلة الثانية “البدلاء” من أجل إراحة عناصره الأساسية قبل المواجهة المقبلة امام “إتحاد كلباء” في مسابقة الدوري الاماراتي.

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