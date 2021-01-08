بث مباشر | شاهد بيراميدز والبنك الاهلي في الدوري المصري We “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب لمباراة “بيراميدز والبنك الاهلي” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 8-1-2021 ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث المباشر مباراة “بيراميدز والبنك الاهلي” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق “أيمن الكاشف”.

وتقام مباراة بيراميدز والبنك الاهلي على استاد كلية الشرطة، بإدارة من الحكم المصري “محمد معروف عيد”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

يدخل نادي بيراميدز مباراة اليوم بمعنويات عالية بعدما تخطى عقبة الاتحاد الليبي في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وسيسعى إلى نقل تفوقه إلى الدوري المصري لمواصلة الانتصارات.

وحقق بيراميدز الفوز الثاني له في الدوري المصري هذا الموسم في الجولة الماضية على حساب “الانتاج الحربي”، ليرتقي إلى المركز السابع برصيد 7 نقاط، وسجل لاعبوه 6 أهداف، وتلقت شباكه 5.

على الجانب الآخر، تراجع نادي البنك الاهلي كثيرًا في جدول ترتيب الدوري المصري بعدما تعرض للخسارة الثانية امام “المقاولون العرب” في الجولة الماضية.

ويقبع البنك الاهلي في المركز 13 برصيد 5 نقاط، من فوز وتعادلين، وسجل لاعبوه 5 أهداف، واستقبلت شباكه 6.

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