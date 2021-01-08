الامارات | إدخال رئيس الفيفا السابق بلاتر إلى المستشفى

شكرا لقرائتكم خبر عن إدخال رئيس الفيفا السابق بلاتر إلى المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تم ادخال الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر الى المستشفى بحسب الصحف المحلية نقلا عن ابنته الخميس.

ونقلت صحيفة "بليك" عن ابنته كورين بلاتر انديماتن قولها "والدي في المستشفى. انه يتحسن بشكل يومي لكنه يحتاج الى وقت وراحة" مشيرة الى ان وضعه الصحي جدي لكن حياته ليست في خطر.

واضافت "نيابة عن عائلتي، اطلب احترام خصوصيتنا".

وكان بلاتر (84 عاما) اضطر الى الاستقالة من منصبه عام 2015 بعد 17 عاما من انتخابه رئيسا للاتحاد الدولي بسبب فضيحة رشوة هزت اركان المنظمة الكروية وطالته شخصيا بعد ايقافه على مدى ست سنوات بسبب دفعه مبلغا مقداره مليونا دولار لرئيس الاتحاد الاوروبي السابق الفرنسي ميشال بلاتيني.

وقال بلاتر مدافعا عن نفسه في هذه القضية "لم اقم بأي عمل خاطىء من خلال قيامي بدفعات متفق عليها من خلال عقد".

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