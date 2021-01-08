شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب «يد» الأهلي: حققنا استفادة كبيرة من الوديات الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق محروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق مكاسب عديدة، واستفادة فنية كبيرة من المباريات الودية التي خاضها مؤخراً، في ظل توقف مسابقة الدوري؛ بسبب تجهيزات المنتخب الوطني لبطولة كأس العالم.

وأشار إلى أن مواجهتي هليوبوليس والزهور الوديتين كانتا فرصة للوقوف على الحالة البدنية والفنية للاعبين، إلى جانب الاطمئنان على مجموعة الشباب الذين تم تصعيدهم خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الجهاز الفني حرص على تجربة العديد من الجوانب الفنية والخططية، وأنه اطمأن على حالة اللاعبين، خاصة العائدين من الإصابة بالفترة الأخيرة.