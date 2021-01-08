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سلبية مسحة ثلاثي «سلة» الأهلي

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أيمن هريدي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة ثلاثي «سلة» الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور هيثم عاطف، طبيب الفريق الأول لكرة السلة بالاهلى، تعافى الثلاثي عمر طارق، وعبدالفضيل إبراهيم ومحمد مصطفى من فيروس ، وجاهزيتهم للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية.
وأوضح طبيب الفريق أن المسحة الأخيرة التي خضع لها كل منهم خلال الساعات الماضية جاءت سلبية، بعد خضوعهم للعزل وتنفيذ بروتوكول وزارة الصحة.
وأضاف أن الجهاز الفني قرر وضع برنامج تدريب بدني مناسب؛ لتجهيز اللاعبين بداية من غدٍ السبت؛ لاستعادة لياقتهم البدنية؛ من أجل الدفع بهم في المباريات المقبلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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