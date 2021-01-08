شكرا لقرائتكم خبر عن «طائرة» الأهلي يواجه هليوليدو في الدوري اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة عندما يستضيف فريق هليوليدو في إطار منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الجهاز الفني إلى ظهور اللاعبين بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وكانت تدريبات الفريق الأخيرة قد شهدت انضمام عدد من اللاعبين العائدين من الإصابة بفيروس كورونا وعلى رأسهم؛ عبدالله عبدالسلام كابتن الفريق، ومشاركتهم بصورة جماعية