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«طائرة» الأهلي يواجه هليوليدو في الدوري اليوم

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة عندما يستضيف فريق هليوليدو في إطار منافسات بطولة الدوري.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الجهاز الفني إلى ظهور اللاعبين بشكل مميز وتحقيق الفوز.
وكانت تدريبات الفريق الأخيرة قد شهدت انضمام عدد من اللاعبين العائدين من الإصابة بفيروس وعلى رأسهم؛ عبدالله عبدالسلام كابتن الفريق، ومشاركتهم بصورة جماعية

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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