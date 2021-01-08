شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من «كاف» حول تفاصيل قرعة دوري أبطال أفريقيا اليوم والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF بيانًا يوضح فيه موعد ومكان سحب قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021 ومواجهات دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، ويوضح فيه التفاصيل ومواعيد جدول المباريات، ونذكر هنا أيضًا القنوات الناقلة لوقائع قرعة دوري أبطال أفريقيا اليوم والقنوات الناقلة اليوم.

وأوضح البيان أن موعد سحب دوري أبطال أفريقيا 2021 سيكون في الساعة 2 ظهر اليوم الجمعة 2021 في مصر CAF في القاهرة في الساعة 12 بتوقيت جرينتش الساعة 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وأضاف بيان الكاف أن الأندية المشاركة في القرعة هي الأندية الفائزة في الدور التمهيدى من دورى الأبطال والتى تشارك في دور المجموعات، وأيضًا الأندية الفائزة في الدور التمهيدى من كأس الكونفدرالية تشارك في قرعة الدور التمهيدى الثاني الإضافي.

وأوضح بيان الكاف مواعيد دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2021

مرحلة مجموعة توتال CAF دوري الأبطال :

الجولة الأولى- 12/13 فبراير 2021

الجولة الثانية- 23 فبراير 2021

الجولة الثالثة- 5/6 مارس 2021

الجولة الرابعة- 16 مارس 2021

الجولة الخامسة- 2/3 أبريل 2021

الجولة السادسة- 9/10 أبريل 2021

توتال CAF كأس الكونفيدرالية- الدور التمهيدي الثاني الإضافي :

الذهاب- 14 فبراير 2021

الإياب- 21 فبراير 2021

ويتم بث قرعة دوري أبطال أفريقيا على الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ( الكاف ) قرعة دوري أبطال لأفريقيا 2021 على موقع يوتيوب، كما تذاع وقائع القرعة على الهواء مباشرة من خلال القناة الإخبارية المفتوحة beIN SPORTS NEWS HD l، باعتبار أن مجموعة قنوات بي إن سبورت هي التي لها حق نقل مباريات دوري أبطال إفريقيا حصريًا.