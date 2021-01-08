شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس العالم لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستعد مصر لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد خلال الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير الجاري، حيث تعد هذه البطولة هي الثالثة التي تستضيفها أفريقيا والثانية التي تستضيفها مصر، وأول بطولة عالم تقام خارج أوروبا منذ عام 2015.

وقالت مصادر لـ«المصري اليوم»، إنه من المقرر أن يتم بث البطولة على قناة 3 ONTIME SPORTS، التي سيتم إطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة، وهي صاحبة الحقوق الحصرية للبث بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، كما سيتم بثها على تايم سبورتس بترددها الأرضي أيضًا.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أمس، عن الانتهاء من الترتيبات الخاصة بإطلاق قناة رياضية جديدة تنضم إلى مجموعة قنوات أون تايم سبورتس.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة أن اون تايم سبورتس ٣ هي أحدث القنوات التي تبدأ إرسالها على تردد ١٢٣٠٣ أفقي على النايل سات.

وأضاف أن إطلاق القناة جاء بناء على خطة الشركة المتحدة برئاسة تامر مرسي لتلبية احتياجات المشاهد ويأتي على رأسها البث المباشر لمبارايات كأس العالم لكرة اليد والتي تقام في مصر خلال يناير الجاري.